Avellino, il pm irpino Iannarone indicato Procuratore aggiunto di Perugia Si deve attendere ora solo il via libera dal Plenum del Csm per la nomina definitiva

di Paola Iandolo

Il magistrato irpino Gennaro Iannarone, classe 67, è stato indicato all’unanimità dalla V Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura per ricoprire la funzione di Procuratore Aggiunto di Perugia, al momento ancora guidata dal procuratore Raffaele Cantone, prima del suo trasferimento a Salerno. Il magistrato, che prima di ricoprire l’incarico a Perugia era stato già pubblico ministero a Spoleto (dove ha ricoperto anche l’incarico di Procuratore facente funzioni) e in Irpinia, a Sant’Angelo dei Lombardi, dovrà attendere ora solo il via libera dal Plenum del Csm per la nomina definitiva. Il magistrato ha condotto importanti indagini nelle sedi dove ha svolto la funzione di sostituto procuratore, a partire proprio della sua terra d'origine l'Irpinia, nell’ufficio inquirente all’epoca guidato dal Procuratore Antonio Guerriero.