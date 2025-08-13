Banda di Bisceglie per Ferragosto don Pasquale: guardiamo con speranza al futuro Avellino, il parroco del Duomo Don Pasquale Iannuzzo salva il Ferragosto nella città commissariata

"Dal male, può nascere il bene: possiamo infatti cogliere l'occasione per tornare a riappropriarci del significato più vero della festa". Nella città commissariata, senza sindaco nè consiglio comunale, iI parroco del Duomo di Avellino, don Pasquale Iannuzzo, nell'imminenza delle celebrazioni per l'Assunta, culto molto sentito nella Diocesi del capoluogo, ha "ingaggiato" con propri fondi la banda musicale di Bisceglie (Bari): saranno le uniche note che risuoneranno in città nella giornata di Ferragosto: niente "concertone, con le celebri star della musica leggera in piazza, niente luminarie nè fuochi artificiali.

I tagli del Commissario Perrotta

Il prefetto, Giuliana Perrotta, nominata meno di un mese fa commissario straordinario dopo la mancata approvazione del Rendiconto 2024 che ha fatto cadere l'amministrazione guidata dal sindaco, Laura Nargi, sta tentando di mettere in ordine i conti, per trovare, entro fine anno, quasi nove milioni di euro per evitare il dissesto. Nel frattempo ha già tagliato spese per un milione e 600 mila e ridotto a tre spettacoli l'annunciata stagione del Teatro "Carlo Gesualdo".Poche ore dopo il suo insediamento, Perrotta, già Prefetto a Enna, Lecce, Cagliari, aveva incontrato il Vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, che si era prodigato, inutilmente, per scongiurare lo scioglimento del consiglio comunale, ma aveva dovuto prendere atto, rivolgendosi ai protagonisti della crisi amministrativa che ad Avellino "il bene comune non è tenuto in conto se non come fatto personale".

Il parroco del Duomo salva il Ferragosto ad Avellino

Intanto per venerdì previste messe e processione e la giornata, spiega Don Pasquale, sarà "impreziosita dalla presenza del gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie, che allieterà con la sua musica l'intera giornata, portando armonia e gioia nelle strade della nostra città". Al termine della processione la banda terrà un concerto conclusivo in piazza Duomo. "Viviamo insieme questo momento di tradizione, cultura e fede, come segno di un popolo unito che celebra con gratitudine le proprie radici e guarda con speranza al futuro nel cuore antico della città, buona festa dell'Assunta a tutti gli avellinesi".