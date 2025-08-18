Il ricordo prezioso di Pippo Baudo intervistato a Roma da Otto Channel Fu una ricorrenza speciale per la musica italiana. Gli 80 anni del suo grande amico Edoardo Vianello

24 giugno 2018. Piazza del Campidoglio Roma. Nel nostro archivio, il ricordo prezioso di un sorridente e grintoso Pippo Baudo immortalato dalle telecamere di Otto Channel tra le poche emittenti selezionate presenti nella capitale grazie all’invito del collega giornalista Rai Paolo Notari. Ad intervistarlo fu il collega Gianni Vigoroso.

Fu una ricorrenza speciale per la musica italiana. Gli 80 anni di Edoardo Vianello, particolarmente legato al presentatore italiano. Ecco le immagini dello straordinario evento.

Ecco cosa ci disse allora, il signore della televisione, così come è stato definito da tutti: "Bellissima serata, è il mio ambiente naturale. Un avvenimanto bello, che riguarda un grande artista, un grande amico e musicista che ha sempre mantenuto fede alla sua linea melodica e popolare".

Camera ardente pubblica a teatro delle Vittorie, oggi dalle ore 10. I funerali mercoledì 20 agosto nella sua Militello in diretta su Rai 1.