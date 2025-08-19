Dolce Vita, Comune parte civile: "Gesto di grande valore civico e istituzionale" La nota del comitato I cittadini in movimento

Il movimento civico "I Cittadini in Movimento" esprime piena soddisfazione per la decisione del Comune di Avellino, rappresentato dal Commissario Prefettizio, di costituirsi parte civile nel procedimento penale scaturito dall’inchiesta “Dolce Vita”

Questa scelta segna un passaggio fondamentale per la tutela degli interessi della città e dei suoi cittadini, riaffermando il principio secondo cui le istituzioni hanno il dovere di difendere con fermezza la comunità che rappresentano. Si tratta di un atto di responsabilità che restituisce fiducia e credibilità, ponendo Avellino nella condizione di far valere in sede giudiziaria le proprie ragioni e di richiedere giustizia per eventuali danni subiti.

«La decisione del Comune – dichiara il portavoce de I CITTADINI IN MOVIMENTO – rappresenta un gesto di grande valore civico e istituzionale. È un segnale di attenzione verso la città, che finalmente vede riconosciuto il diritto ad essere tutelata e rispettata. La costituzione di parte civile non è solo un atto giuridico, ma un impegno concreto a difendere la legalità e il bene comune».

È doveroso riconoscere come l’attuale gestione commissariale abbia saputo garantire tempestività e determinazione in una scelta che, in passato, non era stata assunta con la necessaria chiarezza. La città ha bisogno di segnali forti e concreti di legalità, e questo intervento va esattamente in tale direzione.

I CITTADINI IN MOVIMENTO ribadiscono che la trasparenza, la correttezza amministrativa e la tutela del bene comune rappresentano i valori cardine di ogni buona amministrazione. Il movimento continuerà a vigilare con attenzione, offrendo il proprio contributo affinché Avellino possa crescere in un contesto di legalità, giustizia e responsabilità condivisa.