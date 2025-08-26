"L'audacia delle donne: il coraggio di chi trasforma la terra"

Avellino.  

In un momento storico in cui la centralità del lavoro agricolo femminile si impone con forza nel dibattito nazionale e internazionale, Cia Avellino e Donne in Campo Avellino promuovono “L’audaCIA delle donne: il coraggio di chi trasforma la terra”, un evento che intende aprire un percorso di riconoscimento, emancipazione e valorizzazione dell’imprenditoria agricola femminile.

L’iniziativa si terrà il 10 settembre 2025 presso il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico di
Avellino, e si inserisce in una cornice più ampia di impegno e visione strategica, in vista del 2026 – Anno
Internazionale dell’Imprenditrice Agricola. Il rafforzamento dell’imprenditoria agricola femminile
rappresenta una leva fondamentale per lo sviluppo sostenibile delle aree interne e per la coesione
territoriale. 

La manifestazione si articolerà in due momenti distinti ma complementari:

Un confronto istituzionale di alto profilo, con la partecipazione di esponenti del Parlamento europeo, della
commissione agricoltura, delle istituzioni regionali, del mondo accademico e dei vertici delle organizzazioni
agricole.

Un momento dedicato alle aziende agricole femminili, che esporranno i propri prodotti a una platea
specializzata composta da stampa di settore, ristoratori, operatori della distribuzione e rappresentanti di
filiere agroalimentari locali e nazionali.

L’evento vuole essere un’occasione di riflessione e proposta, per rendere strutturale il protagonismo delle donne nella costruzione di un’agricoltura sostenibile, inclusiva e radicata nei territori.

