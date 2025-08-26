Avellino, rivoluzione parcheggi: le strisce per sosta residenti diventano gialle Cambia il colore degli stalli per le zone dei residenti del centro

Da blu a gialle. Cambia il colore delle zone dedicate al pacheggio dei residenti in città. I lavori sono in corso già tra via Pironti e via Malta e stanno interessando tutte le zone del centro, dove sono indicate aree dedicate esclusivamente ai residenti. Una scelta, quella messa in campo dal comune di Avellino e comando della Municipale, per garantire l'individuazione delle aree dedicate esclusivamente ai residenti, da differenziare in maniera decisa dagli stalli a pagamento. Prima il colore delle zone residenti era blu, generando in molti automobilisti confusione. Ora si è scelto di definire gli stalli con strisce gialle, in base al codice della strada che detta regole precise: il colore bianco per le zone libere, quelle blu a pagamento o giallo che indica gli spazi riservati e proprio in questa categoria, secondo il codice della strada, tra rientrano appunto i residenti che vantano un diritto ad ottenerlo.