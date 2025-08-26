Crisi noccioleti,Cia Campania: "L'annata 2025 tra le più difficili da ricordare" Il fenomeno della cascola precoce quest’anno ha raggiunto livelli devastanti

La Cia Agricoltori Italiani Avellino ha preso parte oggi all’incontro convocato presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania dall’Assessore Nicola Caputo, al quale hanno partecipato numerose organizzazioni agricole , Enti di ricerca e soggetti della filiera corilicola provenienti da tutta la Regione.

L’appuntamento ha messo al centro la drammatica emergenza che sta colpendo i noccioleti irpini e campani.

L’annata 2025 sarà ricordata come una delle più difficili: il fenomeno della cascola precoce, che ormai da anni interessa i corileti della Campania, quest’anno ha raggiunto livelli devastanti.

La produzione attesa ad Avellino non supererà le 4.000 tonnellate, con un calo medio del 50% e punte fino all’80% in molte aziende. Il danno stimato per la sola provincia ammonta a quasi 10 milioni di euro, mentre a livello regionale le perdite raggiungono i 26,4 milioni.

“L’incontro in Regione era necessario per accendere i riflettori su una crisi che rischia di travolgere migliaia di aziende agricole”, ha dichiarato il presidente Cia Avellino, Stefano Di Marzo. “La cascola precoce non è un episodio isolato, ma la spia di una fragilità strutturale del settore, aggravata da cambiamenti climatici, parassiti come la cimice asiatica e squilibri nutrizionali. Servono soluzioni immediate e concrete”. Nel corso della riunione, l’Assessore Nicola Caputo ha manifestato la disponibilità a reperire risorse utili per sostenere i coltivatori danneggiati, mentre il Crea, Ente di ricerca del Ministero dell’Agricoltura , ha già avviato i primi studi scientifici per comprendere le cause alla base del fenomeno che sta affliggendo le piante di nocciolo.

Cia Avellino ha prodotto e depositato un articolato dossier con il quale ha ribadito le proprie richieste, ovvero: il riconoscimento immediato dello stato di calamità naturale, con indennizzi e agevolazioni per le imprese agricole; l’adozione di un Piano Frutta in Guscio Regionale, sul modello di quanto fatto per altre filiere strategiche (olivicola, zootecnica e florovivaistica); l’attivazione di un tavolo tecnico permanente con organizzazioni agricole e ordini professionali; l’inclusione del comparto nocciole e castagne nell’Azione “A” dell’intervento SRG 07 CSR Campania 2023-2027, con risorse dedicate.

“Abbiamo chiesto alla Regione Campania chiarezza sugli interventi previsti dal Piano Nazionale Corilicolo e sulle ricadute concrete per il nostro territorio”, ha aggiunto Di Marzo.

Non possiamo accettare che risorse preziose siano destinate soltanto a campagne promozionali, mentre i produttori irpini sono lasciati soli a fronteggiare cali produttivi drammatici. È il momento di passare dalle parole ai fatti: servono strumenti concreti per salvaguardare reddito e futuro delle nostre aziende agricole.

Saremo vicini ai nostri iscritti come sempre per dare la massima assistenza”. La provincia di Avellino, con circa 11.700 ettari coltivati a nocciolo e 7.900 aziende coinvolte, rappresenta oltre il 10% della superficie corilicola nazionale. Un patrimonio che senza interventi urgenti rischia di vedere compromessa