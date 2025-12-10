Avellino, donna si lancia dal terzo piano del palazzo Montevergine al cimitero

Secondo episodio nel giro di pochi mesi

avellino donna si lancia dal terzo piano del palazzo montevergine al cimitero
Avellino.  

di Paola Iandolo

C.M. di Rione Ferrovia si è lanciata dal terzo piano del palazzo Montevergine del cimitero di Avellino. La donna è morta sul colpo. Il male di vivere colpisce ancora l'Irpinia. La donna si è lanciata nel primo pomeriggio di oggi in un momento di sconforto. Sul posto ambulanze e forze dell'ordine ma per la donna non c'è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.
L’area è stata transennata e il corpo è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria. Sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare i motivi alla base dell'insano gesto. E' il secondo episodio che si registra nel cimitero di Avellino dopo quello verificatosi ad ottobre scorso.

Ultime Notizie