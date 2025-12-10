Avellino, donna si lancia dal terzo piano del palazzo Montevergine al cimitero Secondo episodio nel giro di pochi mesi

di Paola Iandolo

C.M. di Rione Ferrovia si è lanciata dal terzo piano del palazzo Montevergine del cimitero di Avellino. La donna è morta sul colpo. Il male di vivere colpisce ancora l'Irpinia. La donna si è lanciata nel primo pomeriggio di oggi in un momento di sconforto. Sul posto ambulanze e forze dell'ordine ma per la donna non c'è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

L’area è stata transennata e il corpo è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria. Sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare i motivi alla base dell'insano gesto. E' il secondo episodio che si registra nel cimitero di Avellino dopo quello verificatosi ad ottobre scorso.