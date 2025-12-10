Avellino, affettività e genitorialità nei luoghi di reclusione L'incontro vuole riflettere sul valore dei legami familiari all’interno del carcere

di Paola Iandolo

Affettività e genitorialità nei luoghi di reclusione: è il tema dell’incontro che si terrà domani, 11 dicembre, presso la Casa circondariale ‘Antimo Graziano’. L”iniziativa è inserita nell’avviso pubblico della Regione Campania dedicato agli interventi a favore dei minori figli di detenuti, nell’ambito del progetto Fili Invisibili – Connessioni oltre le distanze. L’incontro nasce con l’obiettivo di riflettere sul valore dei legami familiari all’interno del carcere e sulle difficoltà che la detenzione comporta per gli affetti, concentrandosi in particolare sull’impatto che tutto ciò ha sui bambini e sui ragazzi.

L’Ordine degli Avvocati di Avellino è al fianco del sistema penitenziario, laddove necessario, tant’è che nel mese di agosto ha donato 50 ventilatori per alleviare il caldo torrido nelle celle. Apriranno il convegno i saluti istituzionali della Direttrice della Casa Circondariale, Dottoressa Mariarosaria Casaburo, della Presidente del Tribunale di Avellino, Dott.ssa Francesca Spena, e del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Prof. Virgilio D’Antonio. Seguiranno gli interventi della Vice Direttrice dell’istituto Samuela Scardino, e dei docenti dell’Università di Salerno Professor Francesco Schiaffo, Professore Girolamo Daraio e Professoressa Giovanna Truda, che offriranno approfondimenti rispettivamente su diritto penale e criminologia, diritto penitenziario e sociologia della devianza.

A portare ulteriori contributi saranno il Dottore Antonio Turco, referente nazionale per le politiche sociali AICS, l’Avvocato Marco De Luca, presidente AICS del comitato provinciale di Salerno, l’Avvocato Fabio Benigni, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, e l’Avvocato Maria Rita Martucci, consigliera dell’Ordine. A moderare l’incontro sarà il Dottore Arcangelo Zarrella, responsabile dell’Area Trattamentale della Casa Circondariale di Avellino.