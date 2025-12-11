Avellino, Parco Santo Spirito chiuso: basta proclami servono soluzioni La nota stampa del Pci

"Il PCI Avellino si interroga sull'ennesima prolungata chiusura del parco Santo Spirito, l'unica grande zona verde della nostra città, dove moltissimi cittadini si recano per fare sport o anche una semplice passeggiata. È grave che dopo oltre 15 anni non siano stati ancora risolti i problemi di sicurezza e stabilità dell'area che infatti veniva già chiusa nei giorni di pioggia. La città di Avellino chiede delle risposte da chi di competenza, è ora di smetterla di fare proclami su opere di cui nessuna portata a compimento. Quanto bisognerà aspettare questa volta per la riapertura del parco?