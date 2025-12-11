"Il PCI Avellino si interroga sull'ennesima prolungata chiusura del parco Santo Spirito, l'unica grande zona verde della nostra città, dove moltissimi cittadini si recano per fare sport o anche una semplice passeggiata. È grave che dopo oltre 15 anni non siano stati ancora risolti i problemi di sicurezza e stabilità dell'area che infatti veniva già chiusa nei giorni di pioggia. La città di Avellino chiede delle risposte da chi di competenza, è ora di smetterla di fare proclami su opere di cui nessuna portata a compimento. Quanto bisognerà aspettare questa volta per la riapertura del parco?
Avellino, Parco Santo Spirito chiuso: basta proclami servono soluzioni
La nota stampa del Pci
