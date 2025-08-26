Emergenza nocciole in Irpinia: raccolti a rischio, crollo fino all'80% Noccioleti svuotati, frutti secchi e raccolti ridotti anche del 70-80% in vaste aree dell’Irpinia

Noccioleti svuotati, frutti secchi e raccolti ridotti anche del 70-80% in vaste aree dell’Irpinia. È questo il drammatico scenario emerso durante l’incontro promosso dalla Cia Avellino con oltre 50 produttori agricoli, convocato per affrontare una situazione senza precedenti per la corilicoltura locale.

"Siamo di fronte a un’annata nerissima - ha spiegato il presidente della Cia Avellino, Stefano Di Marzo - che non solo rischia di compromettere la stagione 2025, ma mette a dura prova la sopravvivenza di molte aziende agricole».

La Cia ha chiesto interventi immediati: il riconoscimento dello stato di calamità naturale, un confronto con il mondo scientifico per capire le cause e soprattutto una programmazione strutturale per il comparto della frutta in guscio, troppo spesso lasciato privo di strumenti e sostegno.

L’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo ha già annunciato la convocazione di un tavolo tecnico per il prossimo 26 agosto, che coinvolgerà Cia Campania, i produttori e gli esperti.

La Cia è al fianco dei corilicoltori e continuerà a difendere un settore strategico per l’economia dell’Irpinia e della Campania.