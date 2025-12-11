Blitz dei Carabinieri nell'officina, scoperte opere abusive: denunciato 40enne I controlli a tappeto. La verifica a Casalbore

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Ariano Irpino, con il supporto dei militari della Stazione territorialmente competente, hanno denunciato il titolare di un’officina meccanica di Casalbore. Nel corso delle verifiche è emerso che l’uomo, 40enne del posto, aveva realizzato, senza alcun titolo autorizzativo, una tettoia in metallo di circa 40 metri quadrati, ancorata stabilmente al suolo.

I militari dell’Arma hanno altresì accertato che l’attività veniva esercitata in assenza dell’autorizzazione necessaria per le emissioni in atmosfera. Alla luce delle irregolarità riscontrate, il titolare dell’officina è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio irpino, a tutela dell’ambiente e dell’intera collettività, in linea con le recenti disposizioni che prevedono un inasprimento delle sanzioni per i trasgressori.