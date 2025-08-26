Avellino, si illumina il Ponte della Ferriera: incanto e magia in città Giovedì la riapertura alle auto. Stasera arcate illuminate

A poche ore dalla riapertura alle auto, dopo lunghi mesi di lavori di restyling, il Ponte della Ferriera ad Avellino si illumina di notte. Le arcate del ponte della Ferriera da questa sera sono illuminate. Ci sono ancora le impalcature ma, appena tolte, vedremo il ponte in tutta la sua bellezza di sera.

Giovedì il Ponte riapre alle auto

Una scelta che arriva alla vigilia dalla sua apertura. Un collegamento prezioso e storico tra il centro e la periferia sud della città, che si riscopre monumento e simbolo del capoluogo. "I corpi illuminanti, in cor-ten, sui marciapiedi sono spettacolari e le arcate illuminate di sera ci consegnano il ponte Oberty in tutta la sua bellezza, dopo l'opera di restyling." Spiega Pasquale, cittadino innamorato della sua città.

Il progetto, i lavori

Il progetto firmato dall'architetto Antonio Verderosa restituisce, grazie ai lavori della ditta e impresa illuminotecnica, un monumento prezioso alla sua comunità tra imponenza e storicità.