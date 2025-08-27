"Grazie Colonnello Albanese per la grande disponibilità al dialogo e rigore" L'apprezzamento della segreteria regionale e provinciale "Unione sindacale italiana carabinieri"

La segreteria regionale e provinciale dell’Unione sindacale italiana carabinieri nella persona del segretario generale Giuseppe Longobardi unitamente al segretario regionale con delega alla provincia di Avellino Carmelo Cicchella intendono esprimere il più sentito ringraziamento al Comandante provinciale di Avellino Colonnello Domenico Albanese che a breve si appresterà a lasciare il comando del provinciale carabinieri di Avellino.

"All’ufficiale superiore va tutto il nostro riconoscimento per l’elevato senso di apertura istituzionale e per l'esaustivo confronto con Usic durante il suo prestigioso incarico nel territorio della provincia di Avellino.

Il Colonnello Albanese ha saputo con grande determinazione coniugare il rigore della sua funzione con la disponibilità al dialogo, comprendendo profondamente il valore costituzionale delle associazioni professionali a carattere sindacale e interpretando con modernità e sensibilità il proprio ruolo di comandante.

Ha sempre favorito un clima di dialogo ascolto e attenzione verso il benessere del personale, valori oggi più che mai fondamentali in un’Arma dei carabinieri proiettata verso il futuro. Il suo recente trasferimento a Roma, presso il comando generale , per assumere un incarico di alto profilo rappresenta il giusto riconoscimento a un ufficiale che ha saputo ben dimostrare spirito di servizio, professionalità e senso delle Istituzioni.

Ci auguriamo che la stessa azione di comando tenuta del Colonnello Albanese possa essere seguita anche da altri Comandanti.

Grazie Colonnello Albanese. Il suo stile e la sua visione resteranno indelebile nel comando provinciale di Avellino".