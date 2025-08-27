Apertura Ponte della Ferriera, Festa rivendica l’opera: ed è solo il primo passo Domani alle 9 l'inaugurazione dell'opera restaurata

"È una soddisfazione vedere il nostro Ponte della Ferriera illuminato e ristrutturato nelle sue componenti più importanti. Un intervento la cui bellezza risalta anche nelle ore buie della sera, grazie ad un apprezzabile gioco di luci che ne fanno "godere" i contorni.

Da domani Avellino si riappropria di un collegamento prezioso e storico tra il centro e la periferia Sud della città e di un'opera che risale al 1818, frutto dell'abilità dell'ingegnere Luigi Oberty".

L'ex sindaco Gianluca Festa, attraverso una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook, tiene a chiarire che il progetto del restauro del Ponte della Ferriera è stato fortemente voluto dalla sua amministrazione.

"Sin dall'inizio del suo mandato, l'amministrazione Festa, supportata dai tecnici del Comune, ha pensato a come rendere la struttura più sicura e moderna, redigendo un progetto all'avanguardia, per il quale ha ottenuto i finanziamenti necessari alla sua realizzazione ed ha consegnato i lavori nel maggio del 2023 - si legge nella nota-.

Un intervento necessario, atteso da anni in città, che domani vedrà la sua conclusione, a conferma del grande lavoro di riqualificazione e riorganizzazione di Avellino portato avanti dall’allora sindaco Festa e dall'assessore ai Lavori Pubblici Antonio Genovese.

La riapertura al traffico del ponte non è che il primo passo di un mosaico ad hoc per una città più bella, efficiente ed ordinata. A breve, infatti, saranno completate e consegnate agli avellinesi, altre opere frutto di un lavoro di sapiente e lungimirante programmazione.

La prima sarà quella relativa all'Istituto di Ricerca sulle devianze dello sviluppo e sulle disabilità della prima infanzia e parco dell'infanzia di via Morelli e Silvati.

Poi sarà la volta della nuova sede del Piano Sociale di Zona di Rione Parco.

In seguito, saranno ultimati i lavori di riqualificazione dell’ex Macello di Borgo Ferrovia dove sarà trasferita la sede del Polo Universitario di Avellino ed infine l’opera che maggiormente qualifica e caratterizza gli anni di amministrazione del sindaco Festa, e cioè la Dogana.

L’allora sindaco infatti si adoperò per far redigere il progetto al prof. Multari, in seguito al quale ci fu l’affidamento e la consegna deI lavori. Un intervento che rappresenta il fiore all’occhiello delle opere pubbliche realizzate dall'amministrazione Festa, che ha sempre mostrato la sua soddisfazione ed il suo orgoglio per essere riuscito a riconsegnare agli avellinesi questo monumento cittadino dopo decenni di abbandono ed inutilizzo.

Intanto, l'ex sindaco Gianluca Festa pronto a presentare liste e simbolo. "Siamo Pronti e determinati a realizzare il nostro progetto amministrativo - ha dichiarato -. Innovativo, competente, giovane, innamorato di Avellino, dove si di definiscono e si realizzano idee, iniziative ed azioni per una città moderna, attiva, inclusiva, fatta di passioni e di partecipazione".