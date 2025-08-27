Unisa. Summer School: focus sul grande madrigalista Carlo Gesualdo Dalla modernità a Gesualdo. Percorsi internazionali di studi letterari, storici e artistici"

Al via la VII edizione della Summer School "Dalla modernità a Gesualdo. Percorsi internazionali di studi letterari, storici e artistici", che si svolgerà in presenza e da remoto dal 2 al 6 settembre 2025. Istituita nel giugno 2019 su ideazione della Fondazione Carlo Gesualdo, la Scuola è promossa per l'Università di Salerno dal Dipartimento di Studi Umanistici (DipSum) e si configura come polo culturale di eccellenza nell’intento di promuoverne intorno alla figura del grande madrigalista Carlo Gesualdo una valorizzazione operativa del patrimonio artistico, letterario e musicale del territorio.

Ecco il programma delle sessioni

2 settembre 2025: ore 10.00 - 13.00: Saluti istituzionali al seguente link (ID riunione: 849 8913 9386; Codice d'accesso: 752229). Ore 17.00 - 19.00: Tavola Rotonda. Question Time al seguente link (ID riunione: 849 8913 9386; Codice d'accesso: 752229).

3 settembre 2025: ore 9.00 - 18.00: Webinar - I sessione. La poesia di Eugenio Montale, Umberto Saba, Andrea Zanzotto e la musica al seguente link (ID riunione: 879 9128 2860; Codice d'accesso: 446437).

4 settembre 2025: ore 9.00 - 11.00 (I parte: Antonio La Penna); ore 11.00 - 13.00 (II parte: Gennaro Savarese): Webinar - II sessione. Memoria di Irpini illustri: Antonio La Penna e Gennaro Savarese. Ore 16.30 - 18.00: Webinar - III sessione. Tavola Rotonda La «Gerusalemme» illustrata al seguente link (ID riunione: 897 7066 6614; Codice d'accesso: 129855)

5 settembre 2025: ore 9.00 - 13.00: Webinar - IV sessione. Cantiere Sanguineti: dalle indagini alle scritture al seguente link (ID riunione: 839 7414 2656; Codice d'accesso: 542099).

5 settembre 2025: ore 17.00 - 19.30: Associazione Fontanarosa Comunità "prof. Giuseppe Zollo" - V sessione. Il feudo dei Gesualdo. Arte e storia tra Sei e Settecento a Fontanarosa al seguente link (ID riunione: 839 7414 2656; Codice d'accesso: 542099).

6 settembre 2025: ore 10.00 - 13.00: Chiesa di San Nicola, Gesualdo - VI sessione. Gesualdo e la musica al seguente link (ID riunione: 839 7414 2656; Codice d'accesso: 542099).