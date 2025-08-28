VIDEO | Avellino, riaperto il Ponte della Ferriera: "Occasione di ripresa" Il commissario prefettizio Perrotta: "Non ci sono solo problemi finanziari, guardiamo anche avanti"

"Non parliamo più né di difficoltà, né di dissesto. Inauguriamo questa opera pubblica. So quanto la comunità attendesse la riapertura di questo ponte e il Comune ha rispettato i suoi impegni. Il Comune si era impegnato ad inaugurarlo per fine agosto e siamo al giorno 29, in perfetto tempismo. Ci tenevo a fare questa piccola cerimonia sperando che ce ne siamo altre. Un'occasione di ripresa. Non ci sono solo problemi finanziari, ma guardiamo anche avanti": così si è espresso il commissario prefettizio di Avellino, Giuliana Perrotta alla cerimonia di riapertura del Ponte della Ferriera nel capoluogo irpino. Inaugurazione con il parroco del Duomo di Avellino, Don Pasquale Iannuzzo.

"Il Teatro? Annullate delibere non del tutto coperte"

Sull'annullamento del cartellone del "Gesualdo": "È un segnale di ripresa. Guardiamo avanti, ci sono tante opportunità, tante iniziative anche per la stagione teatrale. Non abbiamo chiuso il Teatro Gesualdo. Il teatro ha delle difficoltà di tipo strutturale e impiantistico che vanno risolte prima di poter accogliere gli spettatori. Abbiamo doverosamente annullato un cartellone che non riusciva a mantenere come impegno. Abbiamo annullato quelle delibere perché non erano del tutto coperte e comportavano un ulteriore impegno finanziario per il Comune, consapevoli che erano necessari ulteriori fondi per poter riattivare gli impianti e sistemare la questione della facciata".

"Il centro per l'autismo? Fiduciosi di poterlo consegnare all'ASL"

Sul centro per l'autismo: "Abbiamo fatto un sopralluogo congiunto con la direttrice generale dell'ASL. Abbiamo steso un ordine di priorità con una tempistica sui lavori, non particolarmente ingenti da fare per aprire il centro. Siamo fiduciosi di poterlo concludere e consegnare all'ASL".

"Attività di studio del fenomeno sull'allarme sicurezza"

L'allarme sicurezza: "L'aspetto repressivo è portato avanti con grande competenza ed efficienza dagli organi preposti. Come Comune vorrei avviare un'attività di carattere preventivo di studio del fenomeno per vedere, anche con i servizi sociali, quali iniziative si possono fare".

"Per le strade chiesto contributo alla Regione"

Sulla viabilità e sul rifacimento manto stradale in diversi punti del capoluogo: "Siamo in attesa. Abbiamo chiesto una rimodulazione di alcuni finanziamenti alla Cassa Deposito e Prestiti e abbiamo chiesto un contributo straordinario alla Regione Campania".

"Che la riapertura del Ponte possa garantire identità"

"Gli interventi si dividono in due categorie, la prima riguarda la messa in sicurezza con la parte strutturale, la seconda riguarda il rifacimento del piano viabile che ha compreso le barriere e i parapetti per cercare di evitare gesti estremi nei limiti di quello è possibile. - ha spiegato l'architetto Antonio Verderosa, direttore dei lavori nel progetto del Ponte della Ferriera - Il Ponte prevedeva il collegamento di due zone della città, il centro con le periferie. Fu inserito in quello che era il tracciato della via dei Due Principati e, quindi, del collegamento con Salerno. Punta anche oggi a unire il centro storico alle periferie. Mi auguro che l'unione di queste ore e di questi giorni, nell'attesa della riapertura, garantisca una vera identità alla città di Avellino. Un dettaglio molto importante che manca".