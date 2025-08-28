Solidarietà a Teora: un gesto per i bambini di Gaza Nella storica piazza XX Settembre di Teora, l'associazione “Te ieri, Te ora, Te sempre”

Nella storica piazza XX Settembre di Teora, si è tenuta una partecipata manifestazione a sostegno degli abitanti di Gaza. L’iniziativa, promossa dall’associazione “Te ieri, Te ora, Te sempre”, ha rappresentato il momento conclusivo di un programma estivo di attività e raccolta fondi, rivolto in particolare ai bambini della Striscia.

Il contributo di Luisa Morgantini

Protagonista dell’evento è stata Luisa Morgantini, già attiva negli anni Ottanta nel portare avanti battaglie ferventi per Teora, tanto da ricevere la cittadinanza onoraria. Durante l'incontro ha raccontato con precisione e a tratti con aneddoti toccanti il dramma in corso in Palestina, coinvolgendo profondamente i presenti.

Memoria e impegno collettivo

La consigliera comunale Giuseppina D’Adamlio e Giuliana Donatiello hanno ripercorso i 15 anni dell’associazione, formata da cinquanta donne impegnate su temi locali, nazionali e internazionali. Hanno anche raccontato l’attività di Luisa Morgantini durante il sisma dell’Irpinia del 1980, intrecciando vicende personali e collettive in un racconto carico di significato.

Un impegno concreto

Al termine della manifestazione, con la partecipazione del parroco Don Piercarlo Donatiello e del consigliere comunale Salvatore De Roga, Luisa Morgantini ha indicato all’associazione la destinazione dei 2.400 € raccolti: saranno donati a favore dei bambini di Gaza.