Alto Calore, dimissioni Lenzi, Rotondi: presidio di correttezza e competenza La nota di Gianfranco Rotondi sulle dimissioni dell'amministratore unico Alto Calore

La nota di Gianfranco Rotondi sulle dimissioni dell'amministratore unico Alto Calore, Antonello Lenzi: ‘’Apprendo con rammarico la notizia delle dimissioni dell’avvocato Antonello Lenzi da presidente dell’alto Calore. La sua professionalità, correttezza e competenza erano il solo presidio in una situazione disperante per la comunità, e ancor più per chi ricorda la storia dell’alto Calore, nato da una intuizione di Fiorentino Sullo e trasformato nel tempo in un carrozzone clientelare.

Il solo tentativo di risanamento si deve all’impegno dell’avvocato Stefano Sorvino, che fu eletto da un fronte trasversale nel 1993. Le gestioni successive raccontano ben altra storia, Antonello Lenzi è una figura in grado di compiere la medesima opera di risanamento e rilancio ".