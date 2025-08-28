Dimissioni Lenzi, Morano: una persona che non si piega alle logiche di potere "All'avvocato Lenzi va tutta la solidarietà mia e di Primavera Meridionale"



'Un galantuomo stritolato dal sistema di potere della regione Campania'. Così Sabino Morano, presidente Primavera Meridionale e vicecommissario della Lega sulle dimissioni dalla presidenza dell'Alto Calore da parte dell'avvocato Antonello Lenzi.

'Una persona perbene che ha deciso di non piegarsi rispetto alle logiche di potere che si insinuano nelle stanze di palazzo santa Lucia'. E chiude: 'All'avvocato Lenzi va tutta la solidarietà mia e di Primavera Meridionale'.

