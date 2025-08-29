"Rispetto per la scelta di Lenzi. Ora responsabilità, continuità e fatti" L'intervento delle Rsu Alto Calore

"Abbiamo appreso delle dimissioni irrevocabili dell’amministratore unico Antonello Lenzi, prendiamo atto con rispetto della sua decisione e gli riconosciamo il lavoro svolto in una fase delicata per l’azienda e il territorio.

Le motivazioni addotte, tra emergenza idrica e tensioni sul fronte tariffario, confermano la gravità del momento e descrivono un contesto difficile in cui diventa urgente che ciascuna istituzione faccia la propria parte con serietà e senza demagogia".

E' quanto scrivono in una nota la Rsu Alto Calore a firma di Vito Di Paola, Giulio Fusco, Francesco Capuano Femca Cisl, Vito Guerriero, Lodovico Santoro Uiltec, Tamara Pagnozzi Cisal Federenergia e Salvatore Raviele Filctem Cgil.

Come Rsu chiediamo continuità gestionale e stabilità di governance per garantire piena operatività; tutela del lavoro e del servizio, nel rispetto degli impegni verso i cittadini; cooperazione leale tra Istituzioni (Eic, Regione, sindaci soci) e scelte motivate e trasparenti.

Ai cittadini assicuriamo il massimo impegno, continuando ad essere in prima linea, ogni giorno, per garantire il servizio".