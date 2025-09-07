Solofra non dimentica, il memorial per Nicola Cucciniello: Vivi nei nostri cuori Sabato 27 settembre la cronoscalata delle 7 chiese dedicata al 29enne scomparso un anno fa

Solofra non dimentica Nicola Cucciniello. Sabato 27 settembre si terrà il primo memorial in onore di Nicola, morto a 29 anni in un incidente stradale. L'appuntamento è quello della cronoscalata delle sette chiese. L' iniziativa è organizzata dall' ASD Frate Vento.

La Cronoscalata delle Sette Chiese porterà i ciclisti a sfidare il tempo lungo un percorso affascinante, che attraversa alcuni dei luoghi più caratteristici e ricchi di cultura di Solofra.

Nicola uomo di valori, sempre nei nostri cuori

"Questa edizione sarà ancora più speciale: sarà infatti il primo Memorial dedicato a Nicola Cucciniello, una persona che, con il suo carattere gentile e la sua presenza autentica, ha saputo lasciare un segno profondo nella vita di chi lo ha conosciuto. Un amico, un uomo di valori, un punto di riferimento per molti, che oggi vogliamo ricordare insieme attraverso un momento di sport e comunità". Spiegano gli organizzatori

L’evento nasce grazie all’impegno del Comune di Solofra, guidata da Nicola Moretti, e si inserisce nel progetto POC Campania “Animus et Ignis”, realizzato con il sostegno della Regione Campania, per valorizzare e far vivere il territorio in modo nuovo.

Nicola Cucciniello aveva solo 29 anni e tutta la vita davanti. Una vita fatta di sogni, di passione, di amici, e di una famiglia che lo amava profondamente. Era una notte di settembre, un anno fa. Dopo una serata trascorsa con gli amici, in un attimo, il destino ha bussato con violenza alla porta della sua vita: un incidente stradale.

Il destino è stato crudele. Quella notte, Nicola ha perso la vita. La comunità della Valle dell'Irno piange un ragazzo solare e sempre disponibile, il cui destino si è interrotto troppo presto e tragicamente.

La comunità Solofrana si stringe forte intorno a mamma Edda e papà Michele, perché nessun genitore dovrebbe dire addio a un figlio. Il memorial sarà un momento di ricordo e preghiera, di sport e ritrovo per ricordare Nicola, il suo sorriso.