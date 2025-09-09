Parto trigemellare, emozione al Moscati. Moschella: i 3 fratellini presto a casa I parto trigemelllare, il primario della Tin: grande lavoro di squadra tra reparti

Stanno tutti e tre bene e tra pochi giorni potranno tornare a casa i tre gemellini venuti alla luce a fine agosto al Moscati di Avellino. "Un grande lavoro di squadra", racconta il primario della Tin e Neonatologia del Moscati Sabino Moschella, che ha seguito, nel suo reparto, i tre fratellini di etnia cinese, venuti alla luce nel reparto di ostetricia e ginecologia guidato dal dottore Mario Ardovino. "Il segreto del successo di un parto simile è il lavoro di squadra e tra reparti - spiega Moschella -. Lavoriamo in piena sintonia con gli altri reparti riuscendo a gestire, in maniera eccellente, anche situazioni maggiormente articolate come quella, ad esempio, di un parto trigemelllare. I tre fratellini, un maschietto e due femminucce, stanno bene. Sono nati un mese e mezzo prima del termine e hanno avuto bisogno di un ricovero nella tin, per un'ovvia immaturità respiratoria iniziale, che abbiamo accompagnato e seguito. Ora stanno bene e torneranno bene. Una pagina di bella sanità. Anche in ospedale tutti hanno seguito con affetto le condizioni dei nostri piccoli ospiti che presto torneranno a casa".