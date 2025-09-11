Emilio Fede, ceneri trasferite a Mirabella: sui social tante polemiche ingiuste Il sindaco di Mirabella Eclano: inutili offese chiediamo rispetto per l'uomo e per il professionista

Le ceneri di Emilio Fede, il giornalista e conduttore deceduto a 94 anni il 2 settembre scorso nella Rsa di Segrate, in provincia di Milano, saranno trasferite domani a Mirabella Eclano, in provincia di AVELLINO, per essere collocate nella cappella della famiglia De Feo, dove riposano le spoglie della moglie Diana, scomparsa nel 2021. La notizia viene annunciata dal comune di Mirabella Eclano. La cerimonia, alla presenza delle figlie Sveva e Simona, è prevista per le 11.30 nel cimitero comunale. "Sono molto amareggiato per quanto leggo sui social - spiega il sindaco di Mirabella Eclano Giancarlo Ruggiero -. Il nostro territorio accoglierà le sue ceneri e leggiamo commenti offensivi sui social rispetto alla persona deceduta, che resta un giornalista di fama rinomata. La famiglia ha chiesto riservatezza e silenzio rispetto ad una cerimonia che terremo con rispetto. Nel nostro cimitero riposa la moglie di Emilio Fede, nostra conteranea il suocero e altri familiari. Chiediamo in questo momento di lutto che ha interessanto anche gli altri parenti che vivono nel nostro territorio silenzio e rispetto".