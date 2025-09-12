Crisi idrica, Mastella: "Benevento e Avellino devono lavorare insieme" "No a strumentalizzazioni sul tema verso le elezioni regionali"

"Bisogna trovare una grande unità di intenti perché la situazione è tragica": così il sindaco di Benevento e segretario nazionale di Noi di Centro, Clemente Mastella, ospite della presentazione del roster dell'Avellino Basket. "Il Parlamento Europeo ha approvato che tra gli interventi massicci ci sia particolare attenzione sul settore idrico e sulle case perché occorre investire per miliardi. - ha affermato - Le condotte perdono acqua e la cosa singolare è che Avellino, il territorio che ha più acqua di tutti, non abbia l'acqua. La cosa è paradossale. Si deve trovare una forma da unità di intenti e avviare un percorso ricostruttivo. È avvilente che sia in questa condizione sul piano finanziario, molto precaria, molto difficile. Benevento e Avellino, anche su questo, possono lavorare insieme, devono lavorare insieme".

"Nessuna strumentalizzazione verso le elezioni regionali"

"Nessuno deve utilizzare strumentalmente questo dettaglio verso le elezioni regionali. Non abbiamo compreso l'intervento del sottosegretario. Lo dico anche ai consiglieri regionali della provincia di Avellino che possono pensare che gli altri sono fessi e loro sono migliori degli altri. Io sono chiamato con i miei responsabilmente, tutta la provincia di Benevento, abbiamo il 30 per cento del dato societario, a fare le cose nell'interesse della popolazione di Avellino e Benevento": ha aggiunto Mastella.