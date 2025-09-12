Avellino Basket, Mussini e Jurkatamm: "Pronti per una stagione di alto livello" La presentazione del roster con l'evento "Balla coi Lupi 2"

Al Cinema Teatro Partenio l'Avellino Basket ha presentato il roster della stagione 2025/2026 con l'evento Balla coi Lupi 2. "La squadra è stata costruita in modo diverso con ambizioni più alte, ma sappiamo di dover vivere il campionato con umiltà. È un bel gruppo e ripartiamo da questo aspetto per limare i dettagli che saranno fondamentali lungo il campionato": così Federico Mussini a margine della presentazione. "È stato un precampionato tosto con squadre di alto livello. Offensivamente non credo che avremo problemi e per questo motivo stiamo lavorando sulla difesa, chiave nelle giornate in cui l'attacco non ci consentirà di avere la spinta utile. Il ruolo di capitano? Lo sto vivendo perché sono orgoglioso del ruolo che la società e i dirigenti mi hanno affidato. Dall'altra parte sono tranquillo perché anche nei mesi scorsi puntavo a dare ciò che occorreva nello spogliatoio": ha spigeato il capitano della squadra irpina.

"Ora tocca a noi dimostrare qualità"

"Sono rientrato dall'Eurobasket e ho visto subito un gruppo di altissimo livello. Non c'erano dubbi. - ha aggiunto Mikk Jurkatamm - L'Europeo? Vestire la maglia della Nazionale è sempre un onore. Non ho giocato tanto, ma è stata un'esperienza bellissima. Vedi i migliori giocatori del mondo come Jokic ed è un piacere essere così vicino. Il gruppo? C'è una rotazione ampia, ora siamo in dieci pronti a scendere in campo. - ha affermato l'esterno - L'ambizione della società? Ha fatto un buonissimo lavoro e i giocatori capiscono subito la qualità del lavoro svolto. Ora tocca a noi dimostrare in campo".