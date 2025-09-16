Avella, Lina muore a 48 anni. Don Giuseppe: quanta tristezza nei nostri cuori Ieri la morte della maestra d'asilo ad Avella

La comunità di Avella è sotto choc per la morte di Pasqualina Montanile, maestra 48enne, morta ieri stroncata da un infarto. Aveva salutato i suoi piccoli alunni dell'asilo era tornata a casa, poi il dramma, il malore e la morte. Il parroco di Avella, parroco di Avella annota sul social: "Lei è Lina ( Pasqualina Montanile ) 48 anni, di Avella. Oggi (ieri per chi lege, ndr) ha lasciato questo mondo. Ha iniziato il viaggio dell'anima. È in cammino verso l'incontro pieno con il Signore Gesù che lei ha sempre amato e cercato. Quanta tristezza nei cuori, quanto dolore.

La mente che non vuole accettare, che non vuole capire, improvvisamente vuota di pensieri."

Il dolore condiviso

Nel suo post il parroco racconta il sentimento dolore condiviso dalla comunità straziata"Lo sbandamento. Ci sentiamo disorientati. È umana la sofferenza del distacco: mancherà il tuo sorriso, la tua umiltà nel chiedere le cose, il tuo stile rispettoso ed obbediente nel vivere il rapporto con il parroco ("il mio parroco" come amavi chiamarmi). Nel contempo la nostra amicizia, il Tuo volermi bene. Un affetto che toccavo con le mani soprattutto quando si scherzava. Mi piaceva farti ridere, mi divertiva troppo vederti nascondere il volto con la mano quando, imbarazzata in momenti seri, io da lontano facevo "le facce". Bastava guardarci negli occhi: ci capivamo subito.

Donna di preghiera, compagna di viaggio, collaboratrice puntuale. Serva per amore, sei stata 'dono' per la nostra Comunità.

Si è vero! Abbiamo perso una sorella quaggiù ma abbiamo guadagnato un'anima che ci assiste lassù.

Lina mia, vola sempre più in alto, afferra la mano del tuo papà Rino. Lui ti farà sentire al sicuro, ti farà compagnia nel viaggio di luce verso "pascoli erbosi", verso "acque tranquille" verso l'ovile del cielo dove, come hai fatto qui in terra, in eterno canterai le lodi del Signore." Conclude don Giuseppe.

