Avellino, colpo di scena Acs: puntiamo ad assumere gli ausiliari del traffico Il subcommissario Iannuzzi: stiamo valutando le procedure, con l'internalizzazione si risparmia

Colpo di scena nella vicenda Avellino Città Servizi ad Avellino. Stamane il vertice in comune ad Avellino con il subcommissario Vincenzo Iannuzzi che ha illustrato quanto emerso nel corso delle verifiche di conti e numeri dell'ente. La proposta sarebbe quella di assumere a tempo indeterminato i 22 ausialiari del traffico. Nelle scorse ore, tra i corridoi di piazza del Popolo, si rincorrevano rumors su una possibile liquidazione della partecipata. Voci smentite dal vertice di stamane dall'emissario di Governo. Cauto ottimismo tra lavoratori e sindacati. La proposta di piano di assorbimento degli ex lsu è solo una ipotesi, che consentirebbe di risparmiare sul costo degli stipendi dei lavoratori.

"Vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà - spiega Paolo Sarno Cisal -. Abbiamo ascoltato quanto voleva comunicarci il subcommissario. Ci auguriamo che sia una strada percorribile . Saremo sempre al fianco dei lavoratori". Stesse parole dal segretario Ugl Vassiliadis che spiega: si tratta di una semplice ipotesi, sono in corso tutte le verifiche tecniche per capire se una simile proposta sia un percorribile".