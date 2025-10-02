Muore durante il parto, Il Malzoni Research: Paziente già in condizioni critiche Avellino, la tragedia di Concita Perna, la clinica: cordoglio e dolore per la morte della signora

Muore durante il parto alla clinica Malzoni, la tragedia di Concita Perna. Il dramma nella notte e sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Intanto Il Malzoni Research Hospital in una nota precisa" in ordine ai fatti accaduti nella notte appena trascorsa ed al decesso della partoriente esprime il proprio cordoglio ed il più profondo dispiacere per quanto imprevedibilmente accaduto".

La donna è arrivata in condizioni critiche ieri sera

"All’uopo ritiene doveroso precisare che la paziente è giunta alla nostra osservazione già in condizioni critiche per una grave dispnea a riposo. Dopo aver praticato celermente esami ematochimici, strumentali ed il monitoraggio fetale così come previsto dai protocolli interni, a causa del peggioramento della dispnea, è stata sottoposta al taglio cesareo d’urgenza con l’estrazione di un feto vivo e vitale. Le condizioni già critiche della paziente non ne hanno permesso purtroppo la sopravvivenza nonostante la tempestività e la diligenza con cui hanno agito i sanitari nel tentativo di salvare madre e neonato.