Prima neve in Irpinia, fiocchi bianchi sulle montagne del Laceno Oggi la dama bianca ha fatto capolinea in Alta Irpinia

La prima neve ha fatto il suo debutto oggi, 3 ottobre 2025, in provincia di Avellino sulle montagne del Lago Laceno.

Le prime foto della neve

"Le prime immagini della neve ci arrivano dagli amici Antonio ed Emanuel , che questa mattina sono saliti lungo la cresta del Monte Cervialto - si legge sulla pagina Laceno di facebook su cui sono apparsi scatti e commenti dell'evento meteo di inizio ottobre-.

La neve di ottobre

Nonostante la nebbia e le nuvole basse, sono riusciti a immortalare l’evento di ottobre, testimoniando così l’arrivo della prima nevicata stagionale.

La neve era già presente al suolo a partire da quota 1.400 metri.".