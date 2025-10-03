Prima neve in Irpinia, fiocchi bianchi sulle montagne del Laceno

La prima neve ha fatto il suo debutto oggi, 3 ottobre 2025, in provincia di Avellino sulle montagne del Lago Laceno.
Le prime foto della neve
"Le prime immagini della neve ci arrivano dagli amici Antonio ed Emanuel , che questa mattina sono saliti lungo la cresta del Monte Cervialto - si legge sulla pagina Laceno di facebook su cui sono apparsi scatti e commenti dell'evento meteo di inizio ottobre-.
La neve di ottobre
Nonostante la nebbia e le nuvole basse, sono riusciti a immortalare l’evento di ottobre, testimoniando così l’arrivo della prima nevicata stagionale.
La neve era già presente al suolo a partire da quota 1.400 metri.".