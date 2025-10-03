Prima neve in Irpinia, fiocchi bianchi sulle montagne del Laceno

Oggi la dama bianca ha fatto capolinea in Alta Irpinia

Bagnoli Irpino.  

La prima neve ha fatto il suo debutto oggi, 3 ottobre 2025, in provincia di Avellino sulle montagne del Lago Laceno.

Le prime foto della neve

"Le prime immagini della neve ci arrivano dagli amici Antonio ed Emanuel , che questa mattina sono saliti lungo la cresta del Monte Cervialto - si legge sulla pagina Laceno di facebook su cui sono apparsi scatti e commenti dell'evento meteo di inizio ottobre-.

La neve di ottobre

Nonostante la nebbia e le nuvole basse, sono riusciti a immortalare l’evento di ottobre, testimoniando così l’arrivo della prima nevicata stagionale.

La neve era già presente al suolo a partire da quota 1.400 metri.".

