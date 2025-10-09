Lavori Raccordo chiude la Galleria di Solofra. Caos sagra, presidi agli svincoli Stanotte chiude la galleria di Monte Pergola e da domani fino a domenica notte personale potenziato

Lungo Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, per l’esecuzione di attività di manutenzione nella canna in esercizio della galleria ‘Monte Pergola’, si rende necessaria la chiusura del tunnel in esclusivo orario notturno compreso tra le ore 22.00 di questa sera (giovedì 9) e le ore 6.00 di domani, venerdì 10 ottobre.

La chiusura della galleria

Nel dettaglio, nella fascia oraria notturna indicata sarà interdetta al transito, per entrambe le direzioni, la tratta di Raccordo compresa tra Serino (km 23,450) e Solofra (km 19,500). La circolazione utilizzerà i percorsi alternativi indicati in loco, già adottati in occasione della esecuzione di medesime attività.

Sagra della castagna, rischio caos

Si comunica inoltre che, a partire da domani pomeriggio (venerdì 10) e fino alle ore 01.00 di lunedì 13 ottobre – in occasione della ‘48a Sagra della Castagna IGP di Serino’ – Anas potenzierà i presidi di personale e mezzi propri e della impresa incaricata in corrispondenza degli svincoli di Solofra e Serino, allo scopo di agevolare la circolazione.

Tale provvedimento è stato concordato durante un Comitato Operativo per la Viabilità convocato ieri dalla Prefettura di Avellino alla presenza di Enti, Istituzioni e Forze dell’Ordine del territorio.