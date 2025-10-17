Domenica tappa a Montella per le Giornate Irpine della Prevenzione Nel corso della mattinata saranno disponibili visite gratuite specialistiche in diversi ambiti

Domenica, dalle 9 alle 12, al Parco Pubblico "E. e C. De Marco", di via del Corso a Montella, proseguirà il progetto di sanità di prossimità promosso dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Avellino, con la seconda tappa delle "Giornate Irpine della Prevenzione". "Dopo il grande successo della prima giornata a Grottaminarda, che ha registrato una straordinaria partecipazione di cittadini e professionisti, l’iniziativa continua il suo percorso sul territorio irpino con un nuovo appuntamento dedicato alla prevenzione, all’educazione alla salute e alla promozione del benessere. Nel corso della mattinata saranno disponibili visite gratuite specialistiche in diversi ambiti: • Cardiologico (con ECG ed Eco-cuore) - Dott.ssa F. Ianni, Dott. F. Rotondi, Dott. M. Tedeschi • Ginecologico - Dott. M. Ardovino, Dott. E. Amabile, Dott.ssa L. Sandullo • Endocrinologico - Dott.ssa G. Pizza • Diabetologico - Dott.ssa P. Savino • Ematologico – Dott. S. Volpe • Nefrologico - Dott. P. Zamboli • Psicologico - Dott. C. Sabatino • Geriatrico - Dott. N. Vargas, Dott. F. Ruggiero, Dott.ssa I. Alviggi, Dott. A. Carrafiello, Dott.ssa F. Forino • Nutrizione Pediatrica - Dott.ssa M. Manilia.

Saranno inoltre presenti le Unità Mobili dell’ASL di Avellino per gli screening oncologici gratuiti di: • Cervice uterina (PAP TEST per donne 25-64 anni) • Mammella (mammografia per donne 50-69 anni) • Colon-retto (distribuzione test per SOF a uomini e donne 50-69 anni). L’evento prevede anche un gazebo informativo sulla donazione degli organi, curato dal Coordinamento Trapianti ASL Avellino, e la partecipazione delle associazioni ISAL - Ricerca sul Dolore, FRATRES - Donatori di Sangue, e delle aziende sanitarie e farmaceutiche del territorio. L’iniziativa è organizzata dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Avellino, con il patrocinio e la collaborazione dell’ASL di Avellino, dell’AORN San Giuseppe Moscati, del Comune di Montella e della BCC di Flumeri.

“Le Giornate Irpine della Prevenzione vogliono essere un progetto continuativo di prossimità, che porta la salute tra le persone, unendo le competenze dei professionisti e la collaborazione delle istituzioni,” - dichiara Rocco Cusano, Presidente dell’OPI Avellino. - “Ringraziamo i Direttori Generali, dott.ssa Maria Concetta Conte (ASL Avellino) e dott. Germano Perito (AORN Moscati), per l’impegno costante e per l’apporto di strumentazioni e risorse umane, insieme all’Amministrazione comunale di Montella per l’accoglienza e la collaborazione, nonché la Pasticceria Perullo Di Sara Pascale E Lucia Perullo e ACCA Software. Un ringraziamento speciale anche a tutto il personale, infermieristico e medico, che con professionalità e dedizione rende possibile questa iniziativa.” Le prenotazioni sono già attive presso la Farmacia S.S. Salvatore di Montella - Via del Corso, 47/49 - 0827 69678 per le visite oppure tramite la Centrale Screening Oncologici ASL Avellino allo 0825 292029 per gli screening delle unità mobili.