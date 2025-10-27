Terremoto scuola chiusa per 10 giorni a Montefredane: servono verifiche statiche L'ispezione continuerà nei prossimi giorni

"La scuola di Montefredane dovrà restare chiusa per almeno dieci giorni a seguito del sopralluogo appena effettuato dal professor Mariano Modano (scienze delle costruzioni), della UniversitàFederico II di Napoli, necessario per consentire le verifiche statiche". Lo annuncia Ciro Aquino, sindaco di Montefredane (Avellino), comune epicentro degli eventi sismici registrati in Irpinia. Il sindaco di Montefdredane ha provveduto ad emettere l'ordinanza della chiusura. Lo scuotimento degli otto terremoti registrati ha reso necessario il controllo accurato. "Dobbiamo verificare bene se l'edificio ha reagito bene al terremoto.Vogliamo accertare se nei venti secondi del sisma di sabato ha avuto una risposta elastica all'azione sismica. Qualora vedessimo che ha superato i parametri consentiti provvederemo all'adozione di disposizioni adeguate". Così il professore Mariano Madano spiega quanto avverrà nei prossimi giorni nella scuola.