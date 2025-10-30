Problematiche inquilini Erp: incontro informativo ad Avellino

Il sindacato Assocasa di Avellino, guidato dal coordinatore regionale Elio Amadeo comunica a tutti
gli inquilini ed assegnatari degli alloggi popolari e comunali di Avellino e provincia, che sabato 8 novembre 2025 alle ore 9.30 presso la "Sala blu" del carcere borbonico di Avellino, si terrà la conferenza 2025.
Sarà esposta tutta I'attività svolta dal sindacato nell' ultim9 anno inoltre, si discuterà di tutte le problematiche degli inquilini di Erp.
Introduce: Anna Amadeo segretario provinciale Asso Casa. Relaziona Elio Amadeo coordinatore regionale Assocasa. Interverranno il segretario nazionale Assocasa Gaetano Vassallo e le autorità locali, regionali e nazionali.