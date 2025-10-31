Riparato guasto a Cassano, torna l'acqua in Alta Irpinia ma solo per poche ore Nei comuni interessati dal guasto riparato sono scattate comunque le chiusure notturne

Riparato guasto a Cassano, torna l'acqua in Alta Irpinia ma solo per poche ore. Nuova nottata con i rubinetti a secco nei comuni in cui per due giorni si sono patiti i disagi, anche di giorno, per un guasto che ha dato filo da torcere ai tecnici impegnati nella riparazione a Cassano Irpino. Ieri la riparazione si è completata in mattinata e già dal primo pomeriggio progressivamente l'acqua è tornata nei comuni. Ma ieri sera il nuovo stop, come avviene da mesi, per consentire il recupero di risorsa nelle sorgenti.

La giornata di lavori

Ieri l'Alto Calore Servizi ha comunicato ieri la chiusura del guasto, che in questi giorni ha interessato il sistema di adduzione dei comuni dell’Alta Irpinia per il fermo della elettropompa n. 8 della Centrale di sollevamento idrico di Cassano Irpino causando problematiche nell’approvvigionamento idrico per i Comuni di Nusco, Montella (Località Tagliabosco e Scuozzo), Torella Dei Lombardi, Frigento, Rocca San Felice, Sant’Angelo Dei Lombardi (inclusi Istituto Penitenziario, Stabilimento Ferrero, Ospedale), Lioni ( dove i disagi sono stati comunque limitati ad una sola zona rurale), Castelfranci (rurale), Gesualdo (Lappierti).

La riparazione del serbatoio Basso di Cassano per Serrapullo

"Vista l’impossibilità da parte di Acquedotto Campano Scarl di procedere in tempi ridotti alla riparazione della elettropompa n. 8 della Centrale idrica, Alto Calore Servizi ha provveduto nelle scorse ore alla definitiva messa in esercizio del nuovo sollevamento idrico dal serbatoio Basso di Cassano per Serrapullo. L’intervento consente il ripristino delle normali portate addotte verso tali comuni, e ha consentito di completare un importante infrastruttura che permette di potenziare definitivamente l’approvvigionamento dei comuni alimentati dall’acquedotto della normalizzazione ramo orientale", spiegano i tecnici Alto Calore -.

"Nel dettaglio i tecnici di Alto Calore Servizi hanno completato e attivato l’interconnessione idraulica del nuovo impianto di sollevamento presso il serbatoio basso di Cassano Irpino a servizio del serbatoio in località Serrapullo nel territorio del Comune di Montella (posto a 997 metri sul livello del mare). Si tratta di una importante opera, finanziata dalla Regione Campania su progettazione ed attuazione di Alto Calore Servizi, già in fase di esecuzione e la cui ultimazione ha subìto una decisiva accelerazione dettata dagli eventi degli ultimi giorni.

L’attivazione del nuovo impianto ha già garantito dalle ore 13:30 di ieri l’adeguamento delle portate addotte verso i comuni dell’Alta Irpinia e garantirà il graduale ripristino della continuità sulle reti di distribuzione.Sono state comunque eseguite, come già comunicato in precedenza, delle manovre di chiusure notturne dal-le ore 22:00 del 30/10/2025 alle ore 6:00 del 31/10/2025 per consentire il recupero dei serbatoi idrici in tutti i comuni interessati dal guasto."