Montefredane, l'annuncio del sindaco Aquino: "Mercoledì riaprirà la scuola" "Sarà lanciata una battaglia seria per edifici scolastici a norma"

Nell'aula consiliare Giuseppe Pisano, a Montefredane, conferenza stampa con i dati degli esiti delle ispezioni tecniche e i risultati delle analisi in "Time History" condotte sulla scuola di via Roma che riaprirà mercoledì mattina. Annuncio del sindaco di Montefredane, Ciro Aquino. Alla conferenza era presente Mariano Modano, titolare della cattedra di Scienze delle Costruzioni presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, e Domenico Santoro, ingegnere responsabile dell'area tecnica comunale. Sono state presentate anche le iniziative intraprese dall'amministrazione comunale dopo gli eventi sismici del 25 e 26 ottobre.

"Certezza sull'edificio"

"Le risultanze ci rassicurano e ci dicono che siamo in condizione di riaprire l'edificio scolastico a partire dalla giornata di mercoledì. - ha affermato Aquino - Dovremmo fare dei piccoli interventi. Questo approfondimento tecnico si è reso necessario proprio per dare certezza alle famiglie, agli studenti e a tutti. Eravamo stati epicentro del terremoto del sisma e, quindi, non potevamo consentirci di non approfondire, di non avere contezza della realtà. Si tratta di un edificio il cui progetto è stato deposto il 16 settembre del 1980, qualche mese prima del sisma del 23 novembre, costruito, quindi, con una tecnica di costruzione precedente al terremoto. Di questo noi ne siamo consapevoli e ci stiamo lavorando su da mesi, sin dal nostro insediamento per reperire i fondi necessari per ricostruire questa scuola. Abbiamo fatto la vulnerabilità sismica, abbiamo fatto le prove di carico verticale, abbiamo fatto tutti gli accertamenti che ci consentono di dare certezza che la scuola sia ancora in buone condizioni. Ovviamente è una condizione che andrà sempre monitorata, il plesso va tenuto sotto controllo e non ha subito danni dopo gli eventi del 25 e del 26 ottobre. Questo lo diciamo con chiarezza".

"Battaglia seria sul tema della prevenzione"

La prevenzione andando oltre gli eventi registrati: "Bisognare rafforzare il presidio locale di Protezione Civile. Noi non conoscevamo questa faglia presente nel nostro territorio e dovremmo fare grande attenzione. - ha aggiunto il sindaco - Da Montefredane sarà lanciata una battaglia seria, per far sì che nei piccoli comuni, nelle piccole comunità, nelle aree interne ci sia la possibilità di avere edifici scolastici a norma. Vanno utilizzate tutte le tecniche moderne di adeguamento sismico perché molte volte dobbiamo fare i conti con un patrimonio pubblico, un patrimonio edilizio obsolescente e, quindi, ribadisco che anche nei prossimi mesi ci muoveremo per questa battaglia che non è solo politica, ma è anche campale e sociale per le piccole comunità".

Modano: "Esito positivo per una serie di fattori"

Abbiamo fatto un'approfondita ispezione e, avendo sviluppato in passato la vulnerabilità sismica dell'edificio, avevamo i report fotografici, quindi anche ante-sisma. - ha spiegato Modano - Abbiamo riscontrato che tutti i quadri fessura misurati nell'ultimo rilievo erano già presenti prima, ragion per cui ci ha tranquillizzato sul fatto che il sisma non abbia creato danneggiamenti alle tramezzature. Nel contempo c'è da dire che le strutture erano già in condizioni buone prima del sisma e, ovviamente, sono altrettanto nelle stesse condizioni. Il sindaco ha fatto un'opera meritoria che ha coinvolto un tecnico che si è già interessato della vulnerabilità sismica di quel plesso e, quindi, ha interpellato chi conosceva già tutta la storia pregressa. come le resistenze dei materiali e tanto altro. Abbiamo spinto un po' oltre le analisi strutturali e siamo riusciti a simulare l'azione sismica del 25 con il modello di calcolo per la risposta della struttura e se c'erano state superamenti delle soglie ammissibili per quanto riguarda i materiali. Anche questa verifica ci ha dato esito positivo per una serie di fattori favorevoli, vale a dire la breve durata del sisma, il contenuto in frequenza del sisma e qualche altro aspetto. Oggi possiamo aprire la scuola con una sicurezza maggiore, con una tranquillità maggiore".