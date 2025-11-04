Solofra, "E' venuta a mancare l'acqua", sui social spunta il manifesto funebre La provocazione sui social, gli irpini esasperati.

É venuta a mancare l' acqua. Sui social il manifesto funebre per protesta contro l' emergenza idrica a Solofra. Il manifesto in poche ore ha ottenuto tantissimi like, commenti e condivisioni di cittadini esasperati. Sorbo, Turci Castelli, Panoramica Turci, Sant'Andrea Apostolo, Cappuccini e altri Rioni, si legge, ne danno il triste annuncio. Una "dipartita" condivisa con tutti quelli che si trovano con i rubinetti a secco nella città della concia e in Irpinia più in generale. Da mesi ogni notte e non solo sono tantissimi i comuni in cui manca l'acqua per una emergenza idrica senza precedenti. Sorgenti a secco, reti colabrodo e guasti continui creano disagi e problemi per residenti e attività commerciali.