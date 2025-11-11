"Nelle case poca acqua per magra stagionale: autobotti per prevenire emergenza"

Solofra, il sindaco Moretti: così evitiamo crisi. Entro fine settimana analisi sul pozzo Turci

Solofra.  

Saranno completate entro il fine settimane le analisi sull'acqua del pozzo Turci a Solofra. Le verifiche consentiranno di garantire più risorsa idrica nell'acquedotto solofrano. Un passaggio prezioso per la città della concia dove, a causa della riduzione dell'apporto della risorsa nelle sorgenti, si è notevolmente ridotto il servizio, soprattutto nella parte alta del paese.

"Ma, ci tengo a precisare, per dovere di cronaca, che l'acqua è poca ma arriva in tutte le case, compresa la mia che vivo nella parte alta del Paese - spiega il sindaco Moretti-. Una carenza dovuta alla magra stagionale. Abbiamo predisposto il servizio di autobotti per garantire acqua in ogni rione, per evitare che, qualora ne servisse in più e in maniera preventiva, i cittadini ne restassero sprovvisti".
La Solofra Servizi S.p.A. in liquidazione ha infatti garantito alla cittadinanza per mitigare i disagi causati dalla magra stagionale, a partire da venerdì 7 novembre 2025 il SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL’ ACQUA TRAMITE AUTOBOTTE. in Centro – Piazzetta De Piano: ore 14:00 – 14:30, in Via Panoramica (zona case popolari): ore 14:45 – 15:15, a Pastena (zona case popolari): ore 15:30 – 16:00, a Sant’Andrea – Via Fontanelle (zona scuola): ore 16:15 – 16:45.

