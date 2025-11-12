Sant’Angelo dei Lombardi: i ministri Piantedosi e Tajani all'Abbazia del Goleto Ad accoglierli Dom Riccardo Luca Guariglia, Abate di Montevergine e la sindaca Rosanna Repole

L’Abbazia del Goleto di Sant’Angelo dei Lombardi vedrà la visita del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. I rappresentanti del Governo arriveranno nel complesso religioso sabato 15 novembre 2025 alle ore 19.30.

Dopo la presentazione del progetto pilota “Turismo delle Radici” ad Avellino, Piantedosi e Tajani raggiungeranno l’Alta Irpinia per osservare da vicino l’Abbazia, recentemente restaurata ed inoltre arricchita con l’apertura del museo multimediale dedicato al fondatore San Guglielmo da Vercelli.

Ad accogliere i ministri ci saranno, tra gli altri, Dom Riccardo Luca Guariglia, Abate di Montevergine, e Rosanna Repole, sindaca di Sant’Angelo dei Lombardi e presidente della Città dell’Alta Irpinia. Con loro anche Carmine De Angelis, Consigliere alla Vice Presidenza del Consiglio dei Ministri.



“La visita dei ministri Piantedosi e Tajani e lo stesso progetto Turismo delle Radici - – spiega Rosanna Repole – è un segnale concreto per quest’area ed è anche una certificazione del lavoro svolto in Abbazia nell’ambito della Strategia Aree Interne. Un lavoro costante che mette le basi per una promozione dei luoghi, con tutto ciò che ne può conseguire. Il progetto Turismo delle Radici, ritorno alle antiche dimore irpine tra conservazione e innovazione, contiene diversi interventi sul territorio provinciale.

A Sant’Angelo dei Lombardi – specifica Repole - si lavorerà sul Convento di San Marco per creare un itinerario di fede che darà nuova linfa al Convento e rafforzerà lo stesso Goleto, già simbolo di pace, fede e bellezza dell’intera Alta Irpinia. Un ringraziamento ai ministri Piantedosi e Tajani per l'attenzione nei confronti di questi territori".