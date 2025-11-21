Avellino: celebrazione religiosa in onore della "Virgo Fidelis" Commemorazione dell’84° anniversario della battaglia di Culqualber” e giornata dell'orfano

Questa mattina, ad Avellino, nella cattedrale dell’Assunta e di Modestino in Piazza Duomo, ha avuto luogo la celebrazione religiosa in onore della “Virgo Fidelis”, patrona dell’arma dei carabinieri, nonché la commemorazione dell’84° anniversario della “Battaglia di Culqualber” e la “Giornata dell’orfano”.

La santa messa, officiata dal Vescovo di Avellino Monsignor Arturo Aiello, si è svolta alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Angelo Zito, di una rappresentanza di carabinieri del comando provinciale, del gruppo carabinieri forestali di Avellino e degli altri reparti speciali, nonché di alcune vedove e orfani dei militari deceduti in servizio e delle “vittime del dovere”.

Nel corso della funzione religiosa, è stato anche commemorato il fatto storico della “Battaglia di Culqualber”.

Al termine l’ufficiale ha indirizzato un saluto e un ringraziamento alle autorità civili, politiche, militari e religiose che con la loro presenza hanno confermato i sentimenti di stima e considerazione nei confronti dell’arma dei carabinieri, ai suoi uomini per l’impegno e l’abnegazione che quotidianamente pongono per garantire sicurezza e rispetto della legalità nonchè alle associazioni combattentistiche e d'arma ed alle varie rappresentanze dell'associazione nazionale carabinieri della giurisdizione.