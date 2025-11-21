Avellino: inaugurata la nuova sede Cisl Slp Un luogo di incontro e di confronto nel cuore del capoluogo

La segreteria territoriale della Slp - Cisl Irpinia Sannio di Poste Italiane ha inaugurato la nuova sede territoriale di Avellino, in via Zigarelli. “Un luogo di incontro e di confronto nel cuore del capoluogo per tutti i nostri iscritti - ha spiegato il segretario territoriale Giovanni Pignataro, subito dopo la benedizione della sede - quest’anno abbiamo voluto imprimere una svolta alla nostra attività dopo un periodo tribolato.

Sono orgoglioso del lavoro svolto e vi chiedo di rimanere uniti e sostenerci a vicenda, perché siamo il sindacato di Poste più forte e saremo sempre oggetto di polemica e critica”.

Particolarmente accorato l’intervento del presidente nazionale dei revisori dei conti Vincenzo Caracciolo che con il precedente segretario territoriale Gennaro Festa sono da sempre figure di riferimento della Cisl Poste in provincia e in regione: “Questa inaugurazione non è un punto di partenza ma è qualcosa di molto più importante, e’ il risultato del lavoro di una grande squadra che con costanza e capacità ha affrontato i problemi e le relazioni all’interno della rete sindacale regionale”.

Il segretario regionale Angelo Cafarelli ha elogiato il lavoro svolto dalla segreteria provinciale: “Anche se nell’ultimo periodo, dopo la gestione dell’amico Gennaro Festa e prima dell’attuale segretario territoriale Giovanni Pignataro, c’è stata una visione politica non chiara, adesso è arrivato il momento di mettere da parte i personalismi e lavorare all’inclusione, dando spazio ai giovani. Stiamo facendo un lavoro importante in Campania e dobbiamo rafforzare Napoli, perché se è forte la nostra fonte, lo sono tutti i territori, compreso Avellino”.

Con il segretario regionale erano presenti il segretario territoriale di Napoli Ciro Esposito e rappresentanti della provincia di Benevento, la segretaria territoriale di Caserta Bergantino Maria oltre a numerosi dipendenti postali iscritti della Filiale di Avellino.