Recita interamente il padre nostro e si commuove nel giorno dei suoi 115 anni Benedice i suoi cari e ringrazia Dio per averle concesso il dono di una vita così lunga

Recita interamente il padre nostro, in segno di ringraziamento a Dio e si commuove. Sono le più belle parole che ha voluto regalate a tutti nonna Laurina a Sturno nel giorno dei suoi 115 anni.

Regina d’Italia per la sua longevità Lucia Laura Sangenito, terza in Europa e quarta nel mondo. Un traguardo storico mai festeggiato prima in terra d’Irpinia.

Accanto ai figli Maria e Michele Abbondandolo, familiari, amici stretti e l'amministrazione comunale con la fascia tricolore del paese, il sindaco Vito Di Leo.

"Ha superato guerre, terremoti e pandemie - ci dice il primo cittadino, orgoglioso di aver preso parte anche quest'anno allo straordinario evento - grazie alla sua forza, coraggio e grande umiltà. Una donna dalle grandi doti umane, solidarietà, che ha saputo aiutare tutti facendo tanto bene. Una famiglia perbene. Non l'hanno mai lasciata sola a partire da sua figlia Maria. Quello di oggi è un messaggio direi di speranza. Siamo in un luogo dove si vive e mangia bene e c'è poi la genetica che fa la differenza".

Dai nipoti un omaggio significativo, un albero della vita con all'interno rappresentati tutti i membri della famiglia e una lettera: "115 anni di passi leggeri e di memorie che profumano di casa. Radice e cielo, cuore antico che non smette di battere forte, mentre l'albero della vita continua a fiorire grazie a lei".

E per concludere il bellissimo messaggio del frate reporter Fidelis Maria Arevalo direttamente dal Santuario Maria del Buon Consiglio di Frigento: "Nonna Laurina è un vero dono di Dio. E' una gioia immensa. Con la sua vita ci ha insiegnato, l'amore, la fede, la pazienza e il valore della famiglia".