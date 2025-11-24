Irpini della capitale, pellegrinaggio a Roma: memoria, fede e comunità L'incontro si è aperto con una visita guidata alla basilica di Santa Maria Maggiore

Gli Irpini della capitale si sono ritrovati nella Basilica papale di Santa Maria Maggiore per un momento di raccoglimento e condivisione che ha registrato un’ampia partecipazione.

L’incontro si è aperto con una visita guidata alla basilica: un sentito ringraziamento a Padre Alfonso Bruno per l’accoglienza e la conduzione.

A seguire, la celebrazione eucaristica nel 45º anniversario del terremoto del 23 novembre 1980. Le letture sono state affidate agli Irpini della capitale; nella preghiera dei fedeli, il Presidente onorario Andrea Covotta ha ricordato con commozione le vittime e i loro familiari, rinnovando la vicinanza della comunità a chi porta ancora i segni di quella ferita.

Momento particolarmente intenso è stato l’attraversamento della Porta Santa, gesto che ha dato un significato speciale a quello che è stato vissuto anche come il giubileo degli irpini della capitale, unendo memoria, fede e appartenenza.

Il percorso di comunità prosegue: il prossimo appuntamento è fissato per martedì 2 dicembre, con il tradizionale brindisi di Natale presso il ristorante Donna Cira – una serata tipica irpina in cui saranno promosse aziende e prodotti del territorio.

L’associazione irpini della capitale conferma così il proprio impegno a fare rete e promuovere l’Irpinia oltre i confini, valorizzando legami, storie e opportunità in chiave culturale e sociale.