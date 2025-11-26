Irpinia: Il sabato è dedicato alla prevenzione oncologica con l’Asl Doppio appuntamento a Monteforte e ad Avellino

Sabato 29 novembre, l’Asl raddoppia i suoi appuntamenti con la prevenzione oncologica e apre i Distretti sanitari di Avellino e di Monteforte Irpino.

Dalle 9:00 alle 13:00, nell’ambito del Programma Nazionale Equità in Salute (PNES), presso il Distretto sanitario di Avellino (ingresso Guardia medica), tutte le donne e gli uomini residenti in provincia e di età compresa tra i 50 e i 69 anni potranno sottoporsi allo screening gratuito della Mammella (mammografia) e del Colon retto (ritiro del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci).

È possibile prenotare telefonando alla Centrale Screening oncologici al numero 0825.292029 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 14:00 oppure presentarsi direttamente sabato mattina presso il distretto sanitario.

Parallelamente, sabato 29 novembre, dalle 9:00 alle 12:00, presso il Distretto sanitario di Monteforte Irpino, in via Legniti (ex Ospedale), le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni residenti nella provincia di Avellino potranno effettuare gratuitamente lo screening della Cervice uterina (PAP Test), mentre le donne e gli uomini di età compresa tra i 50 e i 69 anni, potranno ritirare il kit per lo screening del Colon retto.

Gli screening presso il distretto di Monteforte sono ad accesso libero. Per effettuare tutti questi esami non serve la ricetta del Medico di medicina generale.