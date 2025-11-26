Sunday Fighty Sunday 14: spettacolo e adrenalina ad Ariano Irpino Evento straordinario, atleti da tutto il centro sud al palasport di Cardito nel piano di zona

Ariano Irpino si prepara a trasformarsi nella capitale degli sport da combattimento. Sabato prossimo 29 novembre, al Palasport di Cardito nel piano di zona, andrà in scena la quattordicesima edizione del Sunday Fighty Sunday (SFS), l’evento itinerante che ormai da anni porta in tutta Italia il meglio delle discipline da ring.

Per questa tappa, il coordinamento organizzativo è affidato alla Goshin Ryu 1983, storica scuola arianese guidata dai maestri Michele Ferraro e Claudio De Luca, che hanno costruito un programma ricchissimo: oltre 20 match di contatto pieno distribuiti tra Full Contact, Low Kick, K-1 e Muay Thai.

Un ventaglio di discipline per un pubblico di appassionati

Gli spettatori potranno assistere a incontri di: Full Contact, la disciplina nata dall’evoluzione del karate full contact, con calci e pugni esclusivamente sopra la cintura. Low Kick, la kickboxing classica che introduce anche i colpi alle gambe.

K-1, che unisce la kickboxing alle ginocchiate e ai colpi girati, per uno spettacolo più dinamico;

Muay Thai, presente quest’anno ad Ariano Irpino per la prima volta, sia nella sua forma tradizionale sia nella variante conosciuta in Europa negli anni ’80 e ’90 come Muay Boxing (ex thaiboxe), che esclude l’uso delle gomitate.

Atleti da tutto il Centro-Sud

Il parterre sarà di altissimo livello: atleti provenienti da Roma, Ischia, Campobasso, Matera, Cosenza, e tutte le province campane e da molte altre località del Centro-Sud Italia raggiungeranno il ring arianese per dare vita a sfide equilibrate e spettacolari.

I match più attesi

Tra gli incontri di maggiore richiamo figurano: Full Contact I serie femminile: Patullo Michela vs Cozzolino Luisa, due atlete di grande rilievo nazionale; K-1 maschile: Oliva Nicola - campione italiano lo scorso anno - contro Covino Raffaele della prestigiosa società campana CSAM, Muay Thai (prima volta ad Ariano Irpino): Triassi vs Ruocco, una sfida che promette tecnica e durezza tipiche dell’arte thailandese.

Un evento per tutti gli appassionati

Il Sunday Fighty Sunday 14 si presenta dunque come un appuntamento imperdibile per gli amanti degli sport da combattimento.

Una giornata all’insegna dello sport, del rispetto e della spettacolarità, resa possibile dal lavoro delle società organizzatrici e dalla volontà dei maestri Ferraro e De Luca di portare ad Ariano Irpino un evento di grande respiro.

Il gong è pronto a suonare: il Palasport di Cardito si prepara a una domenica di pura adrenalina.