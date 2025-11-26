Berlinguer, il leader politico più amato dagli italiani: il ricordo di Avellino

Proiezione al campus Tam Tam di rione Mazzini ad oltre 40 anni dalla sua scomparsa

Ritorna in Irpinia Berlinguer a love story, un film di Pierpaolo Farina. La proiezione avverrà sabato 6 dicembre 2025 alle ore 17:00 al campus Tam Tam di Rione Mazzini ad Avellino...

Avellino.  

 

A oltre quarant’anni dalla sua scomparsa, Enrico Berlinguer continua a essere il leader politico più amato dagli italiani, capace di parlare non solo a chi ha vissuto la sua stagione, ma anche a generazioni nate molti anni dopo. Nel suo esordio alla regia, Pierpaolo Farina racconta questa straordinaria e duratura storia d’amore collettiva, partendo dal momento simbolico dei funerali del 1984, i più partecipati della storia d’Italia.

 

Attraverso testimonianze di chi c’era – dalla figlia Laura Berlinguer a Lella Costa, da Aldo Tortorella a Luciana Castellina – e di chi ha scoperto Berlinguer solo dopo la sua morte, il film ricostruisce la vicenda umana e politica del Segretario del PCI. Ne emerge un racconto intergenerazionale unico, che indaga le ragioni profonde del suo fascino: la coerenza etica, la passione politica e la visione di un Paese più giusto.

Il film mostra come le idee e la tensione morale di Berlinguer continuino a ispirare chi oggi si oppone allo status quo e crede ancora nella possibilità di una società diversa.

Il pomeriggio sarà introdotta dai saluti di Claudio Petrozzelli, attivista politico locale. A seguire, dibattito con il regista Pierpaolo Farina e con la segretaria provinciale della CGIL Italia D’Acierno. L’incontro, aperto al contributo del pubblico, sarà moderato dal giornalista di Orticalab Alessio Capone. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Patrocinano l’iniziativa Zia Lidia Social Club e la CGIL Avellino. Si ringrazia il campus Tam Tam per la disponibilità.

