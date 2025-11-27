La forza delle donne nel corpo dei vigili del fuoco: impegno e grande dedizione Ecco le unità operative femminili del comando provinciale di Avellino e relativi distaccamenti

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, questa mattina si è svolta presso il conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino la manifestazione promossa dalla prefettura di Avellino, in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale della Campania, le Istituzioni e le forze dell’ordine provinciali.

L’iniziativa, rivolta in particolare alle giovani scolaresche del territorio, intende richiamare l’attenzione su un tema che, con drammatica frequenza, occupa le cronache nazionali e che richiede un impegno costante e condiviso da parte di tutte le istituzioni.

Su richiesta della prefettura, il comando dei vigili del fuoco di Avellino ha assicurato un servizio di vigilanza antincendio per l’intera durata dell’evento.

Il servizio è stato organizzato e coordinato dall'ingegnere Renato Di Meo, il Dcs Uliam Iarriccio, funzionario incaricato e dall'ispettore Antincendi Davide Argenio.

Hanno preso parte all’attività di vigilanza, offrendo un significativo contributo alla buona riuscita della manifestazione, le seguenti unità operative femminili del comando:

Simona Streppone, Giovanna Puca, Francesca Boccardi, Vincenza Scaperrotta, Federica Petrone, Daniela Valente.

Il comando dei vigili del fuoco di Avellino rinnova, anche attraverso questa partecipazione, il proprio impegno nel sostenere iniziative di valore sociale e nel promuovere la cultura della sicurezza e del rispetto.