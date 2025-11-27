Separare e sorteggiare: Le ragioni del sì e del no della riforma costituzionale Incontr promosso dall'ordine degli avvocati di Avellino

Separare e sorteggiare. Le ragioni del sì e del no della riforma costituzionale. E' il tema dell'incontro promosso dall'ordine degli avvocati di Avellino nell'aula magna Rosario Livatino del tribunale.

Saluti affidati al presidente dell'ordine degli avvocati di Avellino Fabio Benigni, la presidente del tribunale irpino Francesca Spena e il procuratore aggiunto della repubblica Francesco Raffaele. Presiede Sandro Staiano, ordinario di diritto costituzionale Università degli studi di Napoli Federico II. Introducono: Raffaele Tecce e Roberto Vetrone. Interventi di: Gaetano Aufiero, Fabrizio Ciccone, Antonio Di Pietro e Ida Teresi.