Tre bollini rosa alla clinica Montevergine: attenzione alla salute della donna La casa di cura di Mercogliano si è distinta per l'attenzione in diagnosi e cura delle donne...

Un altro prestigioso riconoscimento per la clinica Montevergine che ha ottenuto tre bollini rosa per il biennio 2026-2027, massimo riconoscimento attribuito da Fondazione Onda agli ospedali che si distinguono per l'attenzione alla salute della donna.

E' una riconferma per la casa di cura di Mercogliano che si è distinta "per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie, realizzando percorsi ottimizzati per il genere femminile".

“Confermiamo ancora una volta questo risultato così importante che ci rende orgogliosi e ci spinge a continuare nel nostro impegno per garantire percorsi clinici dedicati e personalizzati per le donne ma anche a mantenere livelli sempre alti per qualità e sicurezza nelle cure”, dice il direttore generale della Montevergine Antonio Rainone, che ha voluto ringraziare la staff di operatori sanitari e professionisti della clinica irpina per il prestigioso riconoscimento.

“Il nostro obiettivo è mantenere alta l’attenzione – aggiunge Rainone – per garantire un modello assistenziale capace di rispondere ai bisogni specifici dei pazienti”.

I tre bollini rosa alla clinica Montevergine sono stati conferiti nel corso di una cerimonia al Ministero della Salute (nella foto la dottoressa Paola Tesorio).