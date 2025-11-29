Tre bollini rosa alla clinica Montevergine: attenzione alla salute della donna

La casa di cura di Mercogliano si è distinta per l'attenzione in diagnosi e cura delle donne...

tre bollini rosa alla clinica montevergine attenzione alla salute della donna
Mercogliano.  

Un altro prestigioso riconoscimento per la clinica Montevergine che ha ottenuto tre bollini rosa per il biennio 2026-2027, massimo riconoscimento attribuito da Fondazione Onda agli ospedali che si distinguono per l'attenzione alla salute della donna. 
E' una riconferma per la casa di cura di Mercogliano che si è distinta "per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie, realizzando percorsi ottimizzati per il genere femminile".

“Confermiamo ancora una volta questo risultato così importante che ci rende orgogliosi e ci spinge a continuare nel nostro impegno per garantire percorsi clinici dedicati e personalizzati per le donne ma anche a mantenere livelli sempre alti per qualità e sicurezza nelle cure”, dice il direttore generale della Montevergine Antonio Rainone, che ha voluto ringraziare la staff di operatori sanitari e professionisti della clinica irpina per il prestigioso riconoscimento.

“Il nostro obiettivo è mantenere alta l’attenzione – aggiunge Rainone – per garantire un modello assistenziale capace di rispondere ai bisogni specifici dei pazienti”. 
I tre bollini rosa alla clinica Montevergine sono stati conferiti nel corso di una cerimonia al Ministero della Salute (nella foto la dottoressa Paola Tesorio).

Ultime Notizie