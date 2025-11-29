Avellino, nuovo prestigioso riconoscimento all'oncologo Cesare Gridelli

Al primario del "Moscati" di Avellino il VII Premio ”Dottor Raffaele Di Robbio”

Avellino.  

Ancora un successo per l'oncologo Cesare Gridelli, professionista di fama internazionale. A lui è stato assegnato il VII Premio ”Dottor Raffaele Di Robbio”, prestigioso riconoscimento che ogni anno viene riconosciuto dall’Associazione Angela Serra Caserta- Benevento. La cerimonia si è svolta presso il Castello Ducale di Faicchio. Il premio al direttore dell’ unità operativa oncologia medica Cesare Gridelli e’ stato consegnato durante una serata dedicata alla divulgazione scientifica e al sostegno alla ricerca contro il cancro. Presente alla serata, condividendo il riconoscimento con Gridelli, il direttore generale dell’ azienda ospedaliera Giuseppe Moscati Germano Perito.

"Il premio - è stato spiegato dagli organizzatori - e’ il riconoscimento ad anni di studi e di importanti risultati nella cura del tumore polmonare, risultati che confermano il ruolo dell’ Azienda ospedaliera irpina tra le eccellenze oncologiche".

