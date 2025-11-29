Avellino, nuovo prestigioso riconoscimento all'oncologo Cesare Gridelli Al primario del "Moscati" di Avellino il VII Premio ”Dottor Raffaele Di Robbio”

Ancora un successo per l'oncologo Cesare Gridelli, professionista di fama internazionale. A lui è stato assegnato il VII Premio ”Dottor Raffaele Di Robbio”, prestigioso riconoscimento che ogni anno viene riconosciuto dall’Associazione Angela Serra Caserta- Benevento. La cerimonia si è svolta presso il Castello Ducale di Faicchio. Il premio al direttore dell’ unità operativa oncologia medica Cesare Gridelli e’ stato consegnato durante una serata dedicata alla divulgazione scientifica e al sostegno alla ricerca contro il cancro. Presente alla serata, condividendo il riconoscimento con Gridelli, il direttore generale dell’ azienda ospedaliera Giuseppe Moscati Germano Perito.

"Il premio - è stato spiegato dagli organizzatori - e’ il riconoscimento ad anni di studi e di importanti risultati nella cura del tumore polmonare, risultati che confermano il ruolo dell’ Azienda ospedaliera irpina tra le eccellenze oncologiche".